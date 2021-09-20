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Стрельба в Пермском государственном университете
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Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми

Еще несколько пострадали
У входа на территорию Пермского государственного университета Максим Рожко/ТАСС
Описание
У входа на территорию Пермского государственного университета
© Максим Рожко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

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"В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали", - уточнили в СК.

В Минздраве подтвердили этуинформацию, уточнив, что медпомощь оказывается 24 пострадавшим.

По данным ведомства, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор Пермского края Павел Бухтояров выехал на место происшествия. Он координирует и контролирует работу правоохранительных и иных ведомств, работающих на месте ЧП.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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