Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали", - уточнили в СК.

В Минздраве подтвердили этуинформацию, уточнив, что медпомощь оказывается 24 пострадавшим.

По данным ведомства, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор Пермского края Павел Бухтояров выехал на место происшествия. Он координирует и контролирует работу правоохранительных и иных ведомств, работающих на месте ЧП.