Суд отменил оправдательный приговор бывшему сити-менеджеру Саратова по делу о растрате

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему сити-менеджеру Саратова Алексею Прокопенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Отменили оправдательный приговор. Апелляционное представление было подано прокурором, апелляционные жалобы были поданы потерпевшими по делу. Его отменили, направили на новое рассмотрение в Кировский районный суд города Саратова", - рассказали в пресс-службе.

В июне суд оправдал Алексея Прокопенко. Экс-чиновник был задержан в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже Прокопенко было переквалифицировано обвинение, ему вменили растрату.

Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как был обвинен в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности. В 2014 году Прокопенко был объявлен в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям и был заключен под стражу.