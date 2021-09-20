Семь пострадавших при стрельбе в Перми госпитализировали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Семеро пострадавших в результате стрельбы в вузе в Перми госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще шестеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным на 11:00 мск, в медицинские учреждения Перми госпитализируются семь пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Шестеро в состоянии средней тяжести. Еще четверым пострадавшим помощь оказывается на месте", - говорится в сообщении.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Как сообщили в ведомстве, в результате трагедии восемь человек погибли, несколько человек пострадали. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.