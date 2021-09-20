Один ребенок погиб, еще один пострадал при пожаре в частном доме в Уфе

ТАСС, 20 сентября. Девочка 2012 года рождения погибла, ее брат пострадал в результате пожара в частном доме в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар произошел 20 сентября в 08:00 мск в деревянном жилом доме в СНТ "Ольховое" в населенном пункте Федоровка Калининского района города Уфы. Пожар ликвидирован. "Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек: мама и четверо детей. Один из них, подросток 2010 года рождения, пострадал - доставлен в больницу. К сожалению, в ходе тушения пожара была обнаружена погибшая девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории.