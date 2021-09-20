Песков: Путин глубоко соболезнует потерявшим близких в трагедии в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путину было доложено о трагедии. "Он дал поручение председателю правительства [Михаилу] Мишустину направить министров [Валерия] Фалькова и [Михаила] Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сказал Песков.

Ранее официальный Telegram-канал кабмина сообщил, что премьер-министр РФ поручил Мурашко и Фалькову срочно вылететь в Пермь. В Минздраве сообщили, что вместе с министром здравоохранения в город направляется бригада специалистов федеральных медицинских учреждений - анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

По данным Следственного комитета, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли восемь человек, 24 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.