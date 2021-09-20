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Стрельба в Пермском государственном университете
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"ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в Перми

Соцсеть продолжит следить за ситуацией и будет мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация "ВКонтакте" удалила пост и заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в университете в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

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"Мы удалили пост и заблокировали страницу стрелка. "ВКонтакте" выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста", - отметили в соцсети.

Там добавили, что "ВКонтакте" уже много лет использует гибридный метод модерации. "Мы не только оперативно реагируем на обращения пользователей и общественных организаций, а также официальные запросы государственных регуляторов, но и проводим проактивный внутренний мониторинг", - пояснили в соцсети.

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