"ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация "ВКонтакте" удалила пост и заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в университете в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Мы удалили пост и заблокировали страницу стрелка. "ВКонтакте" выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста", - отметили в соцсети.

Там добавили, что "ВКонтакте" уже много лет использует гибридный метод модерации. "Мы не только оперативно реагируем на обращения пользователей и общественных организаций, а также официальные запросы государственных регуляторов, но и проводим проактивный внутренний мониторинг", - пояснили в соцсети.