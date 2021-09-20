Суд в Москве оштрафовал на 5 тыс. рублей мужчину, агитировавшего после начала выборов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей за предвыборную агитацию после официального начала выборов в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мировой судья судебного участка № 22 столичного района Нагатино-Садовники рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ (изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах), в отношении Аббасова Э. А. и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей", - сказли в пресс-службе.

Согласно материалам административного дела, Аббасов в период проведения выборов депутатов в Госдуму расклеивал листовки, содержащие признаки предвыборной агитации. Информация, которая в них была приведена, формировала негативный образ одной из зарегистрированных политических партий. Он полностью признал свою вину.