Спецборт МЧС с медиками вылетел в Пермь для возможной эвакуации пострадавших в Москву

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС Ил-76 вылетел в Пермь для возможной эвакуации в Москву пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Как передает корреспондент ТАСС, самолет вылетел из Жуковского. Он оборудован специальными медицинскими модулями, в каждом из которых можно разместить четырех пострадавших. На борту находятся врачи Федерального центра медицины катастроф, группа психологов МЧС и сотрудники отряда "Центроспас" МЧС России.

Как пояснили ТАСС в медицинских службах, московские врачи на месте после консилиума будут принимать решение об эвакуации раненых на лечение в столицу.

По данным Следственного комитета, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек и 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое он приобрел в мае этого года. По данным Росгвардии, молодой человек владел оружием на законных основаниях. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.