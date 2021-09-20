Региональные власти направят семьям погибших при стрельбе в Перми по 1 млн руб.

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы - по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным Следственного комитета, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек и 28 пострадали.