"Русал" определит сроки возобновления перевозок бокситов в Гвинее после расследования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Русал" определит сроки возобновления перевозок бокситов в Гвинее после того, как будет завершено расследование столкновения грузовых составов, перевозивших продукцию компании, и железнодорожный путь будет восстановлен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время начато расследование причин инцидента, представители компании оказывают всю необходимую поддержку соответствующим ведомствам в Гвинее. Сроки возобновления перевозок можно будет определить после завершения расследования ж/д катастрофы и восстановления пути", - сказали в пресс-службе компании.

В результате происшествия, о котором ранее в понедельник сообщила гвинейская радиостанция Fim FM, один человек погиб, пять пострадали. По данным источников радиостанции, инцидент произошел из-за того, что машинисты не смогли связаться и договориться друг с другом.