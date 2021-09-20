Суд заменил меру пресечения на домашний арест главе отделения ПФР по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в понедельник изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест управляющему отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре областной прокуратуры.

"Это правда. Сейчас решается вопрос об обжаловании решения суда", - сказали в пресс-центре.

Чернобровину по постановлению Тракторозаводского районного суда от 23 июля этого года была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября.

Управляющему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, обвиняемый получил более 26 млн рублей взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

По данным официального сайта отделения, Чернобровину 61 год. Он окончил Медногорский индустриальный техникум и Челябинский политехнический институт. С 2006 года работает управляющим отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.