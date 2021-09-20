Кая Метова выписали из больницы после аварии в Белоруссии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский певец Кай Метов не получил серьезных травм в ДТП в Белоруссии и уже находится дома. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Певец должен был выступить 18 сентября в белорусском городе Гродно. На трассе Минск - Гродно автомобиль с артистом занесло на мокрой после дождя дороге. Пассажиры были доставлены в больницу для обследования.

"Все хорошо, я дома. Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки", - сказал Метов.