{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кая Метова выписали из больницы после аварии в Белоруссии

Певец не получил серьезных травм в результате ДТП на трассе Минск - Гродно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский певец Кай Метов не получил серьезных травм в ДТП в Белоруссии и уже находится дома. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Певец должен был выступить 18 сентября в белорусском городе Гродно. На трассе Минск - Гродно автомобиль с артистом занесло на мокрой после дождя дороге. Пассажиры были доставлены в больницу для обследования.

"Все хорошо, я дома. Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки", - сказал Метов.

Теги
БелоруссияРоссия
Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам
Погибли пять человек
Читать полностью