Суд на Урале отменил условно-досрочное освобождение фотографа Лошагина, убившего жену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Свердловской областной суд в понедельник удовлетворил жалобу прокуратуры, которая оспаривала решение суда первой инстанции, разрешившей условно-досрочное освобождение из колонии фотографа Дмитрия Лошагина, убившего жену в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 3 августа удовлетворил ходатайство об УДО Лошагина. "Суд постановил постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга от 3 августа 2021 года в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда", - сказал судья. Таким образом, Лошагин не сможет выйти на свободу. Ему остается отбыть в колонии чуть более двух лет и четырех месяцев.

В декабре 2020 года Чкаловский районный суд уже удовлетворял ходатайство Лошагина, заменив ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Но в феврале 2021 года областной суд отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе. По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, но летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к десяти годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок наказания до девяти лет и десяти месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.