На Канарах запретили судоходство в районе, расположенном недалеко от извержения вулкана

МАДРИД, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Испании временно запретили судоходство в районе, расположенном недалеко от места извержения вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства транспорта королевства.

По его информации, было выпущено "постановление, которым временно запрещается судоходство в районе, затронутом из-за извержения вулкана на острове Пальма". Ранее власти Канарских островов заявили, что потоки лавы могут достигнуть прибрежной зоны острова уже в понедельник вечером.

В воскресенье на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из его кратера происходит активный выброс лавы. Ее потоки уже разрушили около сотни домов, расположенных вблизи зоны извержения.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся извержении после заметного усиления сейсмической активности на острове. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.