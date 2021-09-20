{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажке в Крыму

Еще 10 эвакуировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Евпатории Республики Крым. Погиб один человек, еще десять эвакуировали. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Около 12:00 в Евпатории на улице Тимирязева произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме, к моменту прибытия первого подразделения было открытое горение в квартире на пятом этаже. С этажа эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, один человек погиб - его передали медикам, но спасти его не удалось", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован, его площадь составила 18 кв. м.

Теги
РоссияКрым
"Русал" определит сроки возобновления перевозок бокситов в Гвинее после расследования
Компания также поможет провести расследование инцидента
Читать полностью