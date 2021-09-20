Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Евпатории Республики Крым. Погиб один человек, еще десять эвакуировали. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Около 12:00 в Евпатории на улице Тимирязева произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме, к моменту прибытия первого подразделения было открытое горение в квартире на пятом этаже. С этажа эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, один человек погиб - его передали медикам, но спасти его не удалось", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован, его площадь составила 18 кв. м.