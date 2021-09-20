В Петербурге арестовали водителя соцтакси, напавшего на пенсионерку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до середины октября мужчине, подозреваемому в избиении 70-летней пансионерки в Петербурге. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального района суд избрал в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия"), а также ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений"), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По мнению следствия, инцидент произошел днем 15 сентября. Байман Кулиев, являясь водителем социального такси, приехал по вызову 70-летней пенсионерки к поликлинике №38 на автомобиле Volkswagen Polo. Из-за внезапно возникшего конфликта мужчина начал оскорблять пожилую женщину, а затем напал на нее. В результате у пенсионерки, которая является инвалидом первой группы были зафиксирован ушиб мягких тканей лица и верхней трети левого плеча, а также сотрясение головного мозга, он также нанес побои местной жительнице - очевидцу происшествия.

Позднее компания ООО "Такси Блюз", которая выполняла заявку на специальное транспортное обслуживание, водителя уволила. До окончания проверки передача заявок по социальному такси была приостановлена.

В пресс-службе также добавили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.