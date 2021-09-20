Опознаны четверо из шести погибших при стрельбе в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четверо из шести погибших в результате стрельбы в пермском вузе опознаны, среди них врач-эндоскопист с почти 40-летним стажем. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В настоящее время удалось опознать четверых из шести погибших в ходе стрельбы. Жертвами стали три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также молодой человек 20 лет", - сказал собеседник агентства. Среди погибших - врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице Перми №7, добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что всего пострадали 28 человек, в том числе устроивший стрельбу, все они госпитализированы. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, стрелявший - в крайне тяжелом состоянии. Семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, состояние 12 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

