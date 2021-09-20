В Москве поезда не останавливаются на станции метро "Пролетарская" из-за дыма в коллекторе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поезда Московского метрополитена проезжают станцию "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии без остановки из-за задымления в кабельном коллекторе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Около 17:00 на станции "Пролетарская" произошло задымление в кабельном коллекторе. Поезда следуют без остановки", - сказал источник.

Как подтвердили ТАСС на горячей линии столичной подземки, по техническим причинам поезда на станции "Пролетарская" следуют в обе стороны без остановки. Причина выясняется.