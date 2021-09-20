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Стрельба в Пермском государственном университете

Прокуратура проверит образ жизни устроившего стрельбу в пермском вузе

Также проверят круг общения преступника

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края проверит образ жизни, а также круг общения устроившего стрельбу в университете, сообщил журналистам прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

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"Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших совершению жестокого преступления жителем на территории пермского университета. Проверяется его образ жизни и круг общения", - сообщил Бухтояров.

Ранее ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя Николая Шишкина на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. "По поручению генерального прокурора я прибыл на место, чтобы скоординировать действия правоохранительных органов, органов государственной власти в целях надлежащего расследования преступления и оказания помощи всем нуждающимся", - сказал Шишкин.

По данным Следственного комитета, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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