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Станция метро "Пролетарская" возобновила работу после задымления в коллекторе

Станция была закрыта на вход и выход пассажиров в течение 10 минут

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поезда Московского метрополитена снова останавливаются на станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии после задымления в кабельном коллекторе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Дым рассеялся. Станция снова открыта для пассажиров", - сказал источник. Он уточнил, что станция была закрыта на вход и выход пассажиров в течение 10 минут. Поезда проезжали ее без остановки из-за задымления в кабельном коллекторе.

Сотрудники МЧС не обнаружили задымления на станции.

"В 17:04 поступила заявка о задымлении на станции метро "Пролетарская". Подразделения прибыли, в ходе проверки задымления и загорания обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

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