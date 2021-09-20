СМИ: число пострадавших при столкновении поездов "Русала" в Гвинее возросло до восьми

ТАСС, 20 сентября. Количество пострадавших при столкновении в Гвинее грузовых составов, принадлежащих российской алюминиевой компании "Русал", увеличилось до восьми. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Guinee Matin со ссылкой на источник.

Издание сообщает о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате инцидента.

Ранее местная радиостанция Fim FM сообщила об одном погибшем и пятерых пострадавших. По данным источников радиостанции, столкновение произошло из-за того, что машинисты поездов не смогли связаться и договориться друг с другом.

"Русал" работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее "Русал" владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.