{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число пострадавших при столкновении поездов "Русала" в Гвинее возросло до восьми

Guinee Matin также сообщает о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате инцидента

ТАСС, 20 сентября. Количество пострадавших при столкновении в Гвинее грузовых составов, принадлежащих российской алюминиевой компании "Русал", увеличилось до восьми. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Guinee Matin со ссылкой на источник.

Издание сообщает о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате инцидента.

Ранее местная радиостанция Fim FM сообщила об одном погибшем и пятерых пострадавших. По данным источников радиостанции, столкновение произошло из-за того, что машинисты поездов не смогли связаться и договориться друг с другом.

"Русал" работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее "Русал" владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.

Теги
Гвинея
Стрельба в Пермском государственном университете
Мурашко сообщил, что состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми тяжелое
Глава Минздрава РФ уточнил, что решение о транспортировке пациентов примут после стабилизации их состояния
Читать полностью