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Дело летчика Ярошенко

Суд в США отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья

Его адвокат Алексей Тарасов уточнил, что в 2021 году российская сторона сможет вновь подать прошение о переводе Ярошенко в Россию для отбывания наказания

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении российского летчика Константина Ярошенко по состоянию здоровья в связи с угрозой заражения его в тюрьме коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Соответствующее прошение было подано защитой в декабре прошлого года, в понедельник был получен ответ от правосудия. "Решение отрицательное", - констатировал адвокат. По словам Тарасова, суд постановил, что, несмотря на наличие у россиянина хронических заболеваний, "нет обстоятельств, которые способствовали бы его освобождению в данный момент".

Адвокат подчеркнул, что в текущем году российская сторона сможет вновь подать прошение о переводе Ярошенко в Россию для отбывания наказания с задействованием механизма Конвенции совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. "Думаю, что Россия в ближайшие месяцы пойдет на этот шаг", - указал Тарасов, подчеркнув, что эти меры не в компетенции стороны защиты.

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