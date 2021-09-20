СК в Дагестане назвал предварительный ущерб по делу об отравлении детей слезоточивым газом

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи установили предварительный ущерб в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей в Махачкале слезоточивым газом. Ущерб оценивается в 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в школе Махачкалы после распыления слезоточивого газа. "В Республике Дагестан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей слезоточивым газом, установлен предварительный ущерб. В результате противоправных действий подозреваемых причинен вред здоровью 19 школьников, медицинские услуги на лечение которых, по предварительным данным, оцениваются свыше 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 сентября примерно в 10:00 двое учеников одной из школ города Махачкалы в коридоре учреждения распылили слезоточивый газ, в результате чего 21 ученик с признаками отравления был доставлен в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

"В ходе следствия принимаются меры, направленные на возмещение родителями несовершеннолетних подозреваемых причиненного ущерба. В надзорный орган направлены материалы для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности магазина, в котором несовершеннолетний приобрел баллончик со слезоточивым газом", - говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается.