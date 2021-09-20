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Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит до 20 лет лишения свободы

Заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов сообщил, что также обвиняемого могут приговорить к пожизненному заключению

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовная статья, по которой возбуждено дело против устроившего стрельбу жителя казахстанского города Алма-Аты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Об этом журналистам сообщил в понедельник заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов.

"Данный факт сегодня зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований департамента города Алма-Аты. Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, пункт 1 "Убийство в отношении двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение под стражу", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, подозреваемый был задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме, рядом с которым произошел инцидент, находились женщины и дети.

ЧП произошло при исполнении постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель которого открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Пять человек, в том числе двое полицейских и судебный исполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и умерли.

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