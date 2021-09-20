Мурашко сообщил, что состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми тяжелое

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Девять человек, госпитализированных после стрельбы в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал он журналистам.

Решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов, ориентировочно поднять все борты МЧС планируют утром 21 сентября.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - сказал он журналистам.