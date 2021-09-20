Ростовский журналист вновь получил 10 суток ареста за пропаганду экстремистской атрибутики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник снова арестовал на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова, на этот раз - по другому эпизоду пропаганды экстремистской символики. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

10 сентября суд уже выносил постановление об административном аресте Хорошилова на 10 суток за аналогичное правонарушение.

Как и в прошлый раз, суд вновь установил, что Хорошилов опубликовал на своей странице в Facebook изображение, содержащее атрибутику и информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), чем опять нарушил требования закона "О противодействии экстремистской деятельности".

В связи с этим в отношении мужчины было открыто еще одно административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами"). "Постановлением суда Хорошилов подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в пресс-службе.