Всех погибших при стрельбе в университете в Перми опознали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все шесть человек, погибшие в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в медицинских службах сообщали, что среди погибших врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице №7 в Перми.

По данным Следственного комитета РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрел в мае этого года. По данным Росгвардии, молодой человек владел оружием на законных основаниях. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.