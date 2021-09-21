В Хабаровском крае из-за некачественных работ на дорогах возбудили дело

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за некачественного выполнения работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в распространенном сообщении.

Дело возбудили по результатам проверки прокуратуры Хабаровска.

По версии следствия, Управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска в 2018 году заключило муниципальный контракт на оснащение перекрестков и опасных участков городских дорог системами видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Работы проводились по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Установлено, что 12 видеокомплексов не функционируют, информация о нарушениях ПДД не фиксируется и не передается в органы полиции.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за приемку видеооборудования, оплату по контракту и за контроль его рабочего состояния.