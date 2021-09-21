В Приморье обокрали гидрологический комплекс, помогавший прогнозировать наводнения

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли оборудование автоматизированного гидрологического комплекса на реке Наумовке в Красноармейском районе Приморского края. Как сообщает во вторник "Примгидромет" на своей странице в Instagram, комплекс служил для наблюдений за уровнем воды, осадками и состоянием реки.

"Как только данные с гидрологического поста перестали поступать в гидрометцентр, специалисты Примгидромета выехали на место. Итог: украдено все контрольно-измерительное оборудование. Все, что осталось от современного оборудования, - это столб и пустой бокс. К сожалению, Примгидромет вынужден прекратить автоматизированные гидрологические наблюдения повышенной дискретности на этом участке, на какой срок, пока не понятно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту кражи написали заявление в полицию, стоимость нанесенного ущерба пока устанавливается.

"Мы хотим обратить внимание жителей Приморья, что данное оборудование не представляет никакой ценности при использовании его не по назначению, так как сделано из современных материалов, которые не сдашь в пунктах приема металлолома. А отсутствие данного оборудования на местах представляет угрозу безопасности жителей целого района. Ведь из-за отсутствия оборудования главы муниципалитетов, специалисты Примгидромета, ГОЧС, МЧС потеряли возможность отслеживать развитие дождевых паводков в непрерывном режиме", - сообщает гидрометцентр.

Существующая в Приморье сеть автоматизированных гидрологических постов обеспечивает повышение точности наблюдений, сокращает время получения гидрологических данных. Это дает возможность вести мониторинг гидрологической ситуации и прогнозировать наводнения и дождевые паводки.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.