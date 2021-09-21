Ректор ПГНИУ: экстренные службы сделали все для безопасности тех, кто был при ЧП

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы сделали все возможное, чтобы обезопасить жизни людей, находившихся в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) во время стрельбы. Об этом заявил ректор вуза Дмитрий Красильников.

"Экстренные службы сделали все возможное, чтобы обезопасить тех, кто находился в вузе в минуты трагедии. Самое главное - мы ощущали поддержку друг друга. Университет, регион и город оказывают посильную помощь пострадавшим", - написал он на своей странице в Instagram.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в университете. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24.

После инцидента глава Минобрнауки России Валерий Фальков прибыл в Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие, 21 сентября он проведет совет ректоров вузов региона. После трагедии крупные пермские вузы решили перейти на дистанционное обучение.

Жители города начали организовывать стихийный мемориал около университета. Кроме того, стихийные мемориалы появились и в других регионах страны. Так, самарские студенты начали нести цветы и лампадки к набережной около Ладьи. В Казани, где весной 2021 года произошла похожая трагедия, также организовали стихийный мемориал в Ленинском саду. В память о погибших жители Набережных Челнов несут цветы к мэрии, а на фасаде "Ельцин центра" в Екатеринбурге появилась проекция свечи.

Стрельбу в вузе устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен, его состояние оценивается как тяжелое. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.