Суд начнет оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" 30 сентября

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, начнется 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Заводском районном суде Кемерова, где рассматривается дело.

"[Заседание состоится] 30 сентября в 14:00 (10:00 мск), [начнется] оглашение приговора", - сказали в суде.

Заседание пройдет в здании Ленинского районного суда Кемерова, где есть помещение, которое может вместить большое количество слушателей. В 2019 году, когда дело передали в суд, там уже проходили первые заседания.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек - это руководство ТРЦ, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания - 14,5 года лишения свободы - гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Адвокаты, в свою очередь, попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбудили и передали на рассмотрение в суды уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.