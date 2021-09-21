В Якутии за сутки ликвидировали восемь природных пожаров на площади свыше 117,3 тыс. га

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Восемь природных пожаров ликвидировали за сутки на территории Якутии на площади свыше 117,3 тыс. га, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным Минэкологии Якутии, еще 10 пожаров действуют на площади свыше 283 тыс. га.

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"За сутки ликвидировано восемь [природных пожаров] на общей площади 117 324 га, новых пожаров не зарегистрировано. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. "За сутки для мониторинга обстановки привлекалось три воздушных судна от РСЧС. Сегодня три воздушных судна от РСЧС продолжат работу, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в Якутске", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, на территории региона действуют 10 природных пожаров на площади 283 686 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь сняли в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.