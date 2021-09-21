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Уровень воды в реке Селенге в Бурятии продолжает снижаться

Снижается также уровень реки Уды, проходящей через Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге, вышедшей из берегов в начале сентября и подтопившей несколько населенных пунктов в Бурятии, продолжает снижаться. За минувшие сутки уровень понизился еще на 10 см, сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Уровень воды в Селенге по состоянию на утро 21 сентября составляет 187 см, снижение за сутки - 10 см. Спад продолжится", - сообщили в ведомстве. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги в 230 см.

Также, по данным синоптиков, снижается уровень реки Уды, проходящей через столицу Бурятии - город Улан-Удэ. Уровень воды в Байкале, по оперативным данным, не растет, держится на отметке 457,19 м (по Тихоокеанской системе высот).

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

Местные власти выплачивают пострадавшим денежные компенсации, также выдаются "борщевые наборы", состоящие из 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы - из расчета на одного человека. На сегодняшний день выплаты получили более 2,6 тыс. человек на сумму около 54 млн рублей. "Борщевые наборы" получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей.

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