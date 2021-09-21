Уголовное дело возбудили в отношении напавшего с ножом на подростков красноярца

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на двух подростков. Об этом во вторник сообщили журналистам в краевом главке МВД.

"В отношении задержанного <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - сообщили в главке полиции.

Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, нападение произошло 17 сентября. От очевидцев поступило сообщение о том, что на улице мужчина нападает на прохожих. Он ранил ножом 17-летнего молодого человека, после чего ударил 15-летнего парня. Полицейские задержали ранее судимого 57-летнего жителя Красноярска.