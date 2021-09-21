Циклон из Китая принес в Приморье штормовой ветер и сильные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты Приморского гидрометцентра зафиксировали порывы ветра скоростью до 23 м/с на юге края, что соответствует штормовым значениям. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Примгидромета.

"В первой половине дня фронты покинут Приморье, дожди начнут ослабевать. Но после обеда, с приближением циклона, возобновятся снова. Сегодня к середине дня выпало восемь мм [осадков], порывы ветра достигли 20-23 м/с (ветер свыше 20,8 м/с квалифицируется как шторм - прим. ТАСС). Во второй половине дня дождь, временами сильный, порывы ветра достигнут 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Приморский край находится под воздействием фронтальных разделов китайского циклона. Практически везде пройдут дожди, их интенсивность увеличится. Ночью сильные дожди охватят большую территорию.

Утром 22 сентября циклон должен переместиться на провинцию Хэйлунцзян, но дальнейшее его продвижение к северу заблокирует антициклон над Амурской областью и Хабаровским краем. К концу дня циклон окажется над югом Приморского края. По прогнозу специалистов, в предстоящие сутки погода немного улучшится. По-прежнему будет облачно, но интенсивность дождя и скорость ветра уменьшатся.