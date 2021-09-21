Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Семерых человек, пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, транспортируют в Москву во вторник. Об этом сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, - скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально", - рассказал министр после возложения цветов к стихийному мемориалу возле главного входа на территорию вуза.

В Пермском крае 21 сентября объявлен траур в связи со стрельбой в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета. По данным Минздрава РФ, шесть человек погибли, пострадали 24, из них 20 госпитализированы.