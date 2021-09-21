Один из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане оценивается как тяжелое, мужчина получил ожоги 100% тела. Пациент находится в реанимации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали.

"Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела. Министром здравоохранения РД дано поручение бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф на вылет вертолетом санавиации в Хасавюрт. В настоящее время пациент в тяжелом состоянии в реанимации Хасавюртовской ЦГБ, при малейшей возможности он будет переведен в ожоговый центр РКБ в Махачкале", - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные пятеро пострадавших, среди которых одна женщина, детей нет, с различными травмами и ожогами получают всю необходимую интенсивную терапию.

"В настоящее время состояние их средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - добавили в Минздраве.