Мужчина, застреливший четырех человек в Дарвине в Австралии, заявил о своей невиновности

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Австралиец Бенджамин Хоффман, которого обвиняют в убийстве четырех человек, совершенном летом 2019 года в центральном районе Дарвина, заявил о своей невиновности в ходе первых слушаний в верховном суде Северной территории. Об этом во вторник сообщила местная газета NT News.

По ее данным, первые слушания по делу мужчины, застрелившего четырех человек в центре Дарвина, начались в суде присяжных. Ему предъявлены четыре обвинения в убийстве и ряд менее тяжких обвинений, в том числе в незаконном хранении оружия, проникновении со взломом, нападении и угрозах. 47-летний Хоффман, лично присутствовавший в зале суда, заявил о том, что не виновен ни в одном из инкриминируемых ему преступлений.

Как ожидается, слушания продлятся около девяти недель.

По данным полиции, 4 июня 2019 года Хоффман вошел в отель "Палмс" с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину.