Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже медицинских масок на 1,3 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже медицинских масок со склада в Москве на 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился 31-летний предприниматель, который сообщил о краже медицинских масок со склада на улице Маршала Прошлякова. "Оперативниками установлено, что неизвестный путем взлома замка контейнера похитил медицинские маски на сумму 1,3 млн рублей. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан на улице Адмирала Корнилова 28-летний подозреваемый", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый арестован.