Жителю Северодвинска предъявили обвинение в убийстве подростка

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Жителю Северодвинска предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего подростка 10 сентября в Северодвинске Архангельской области. Как во вторник говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО), обвиняемый признал вину, но не назвал причину действий.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение неработающему 34-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, но не смог объяснить следователю причину своих действий, так как никакого конфликта с молодым человеком у него не было", - говорится в сообщении.

10 сентября при госпитализации в больницу скончался 17-летний подросток, которого с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске. Подозреваемый был задержан 16 сентября. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручал доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате СК.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.