Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

ТАСС, 21 сентября. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в медицинских службах.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным Следственного комитета РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.