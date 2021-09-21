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Стрельба в Пермском государственном университете

Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое

ТАСС, 21 сентября. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в медицинских службах.

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"Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным Следственного комитета РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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