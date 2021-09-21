Проезжие части улиц курортов на Кубани подтопило из-за дождей

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в ночь на вторник дожди подтопили проезжие части улиц в Новороссийске и Анапе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, вода сходит.

"Скопления воды были на проезжих частях [из-за дождей]", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что вода сходит. В пресс-службах администрации Анапы и Новороссийска ТАСС уточнили, что подтопленных придомовых территорий и домовладений, по предварительной информации, нет, в Анапе дождь закончился, в Новороссийске осадки продолжают идти, но не сильные.

В местных сообществах в социальных сетях пользователи во вторник публикуют видео, где зафиксировано, что уровень воды на дорогах почти достигал бордюров. Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений до 22 сентября, по краю прогнозируют ливни с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.