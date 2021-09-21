Моногород Ковдор в Заполярье остался без электричества из-за пожара на подстанции

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Моногород Ковдор в Мурманской области с населением около 15 тыс. человек остался без электроснабжения из-за пожара на электроподстанции, сообщили ТАСС во вторник в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района. Сейчас без электричества остаются жилые дома, а также школы и детские сады, которые сегодня не работают.

ЧП случилось в понедельник вечером. По данным синоптиков, температура в Ковдоре днем плюс 5, ночью минус 1.

"Отключения были из-за пожара на подстанции 40-А, пожарные его оперативно потушили, но город остался без света. Детские сады и школы сегодня не работают, жилые дома остаются без света, но сейчас светло. Отопление и подача воды восстановлены <...>", - сказали в ЕДДС. Там пообещали восстановить электрообеспечение в текущие сутки.

Власти Ковдора сообщили на своей странице в "Вконтакте", что вечером в понедельник без электричества оказался весь город, "больница на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК".

Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе Финляндией. Градообразующим предприятием Ковдора является подразделение минерально-химической компании "ЕвроХим" - "Ковдорский ГОК".