СМИ: в Бангладеш один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще 20 пострадали во вторник утром в результате ДТП с участием автобуса в округе Тангайл в центральной части Бангладеш. Об этом сообщила газета The Bangladesh Observer со ссылкой на местную спасательную службу.

По ее информации, инцидент произошел на шоссе Бхуапур - Тангайл в районе Йадурпара. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство упало в кювет. Один пассажир погиб на месте, 20 человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в больницу.