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Стрельба в Пермском государственном университете

Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете

Погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет
© Максим Кимерлинг/ТАСС

Министерство безопасности Пермского края опубликовало в своем Telegram-канале список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

  • Маргарита Геннадиевна Энгаус, 66 лет;
  • Ярослав Алексеевич Арамелев, 19 лет;
  • Ксения Павловна Самченко, 18 лет;
  • Екатерина Родомировна Шакирова, 19 лет;
  • Анна Александровна Айгельдина, 26 лет;
  • Александра Юрьевна Мохова, 20 лет.

Студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета утром 20 сентября. При задержании он оказал сопротивление и был ранен, его состояние оценивается как тяжелое. Погибли шесть человек, пострадали - 24. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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