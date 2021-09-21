Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете

Министерство безопасности Пермского края опубликовало в своем Telegram-канале список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
- Маргарита Геннадиевна Энгаус, 66 лет;
- Ярослав Алексеевич Арамелев, 19 лет;
- Ксения Павловна Самченко, 18 лет;
- Екатерина Родомировна Шакирова, 19 лет;
- Анна Александровна Айгельдина, 26 лет;
- Александра Юрьевна Мохова, 20 лет.
Студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета утром 20 сентября. При задержании он оказал сопротивление и был ранен, его состояние оценивается как тяжелое. Погибли шесть человек, пострадали - 24. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.