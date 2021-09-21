В Башкирии загорелся маневровый тепловоз

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Спасатели тушат возгорание в двигательном отсеке маневрового тепловоза в Республике Башкирия, возможна задержка грузовых поездов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 10:35 (08:35 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Кармаскалинском районе в 35 км южнее от ЖД станции Тазларово горит тепловоз. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ДПК с. Новые Киешки наблюдалось открытое горение в двигательном отсеке тепловоза", - говорится в распространенном сообщении.

Маневровый тепловоз с грузовым составом, в составе 63 вагона, из которых 45 вагонов с разными видами грузов, следовал из Стерлитамака в Уфу по однопутному железнодорожному полотну. Возможна задержка грузовых поездов, задержки пассажирских поездов не будет, уточняет ведомство.

На место выехал резервный тепловоз из Стерлитамака, чтобы не допустить задержки движения.

В тушении пожара принимают участие 17 человек и шесть единиц техники, организован подвоз воды, угрозы распространения, а также погибших и травмированных нет.