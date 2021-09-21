В Омской области возбудили дело после загрязнения нефтепродуктами 800 кв. м земли

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту загрязнения 800 кв. м сельхозугодий, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. Причиной инцидента стала утечка нефтепродуктов из трубопровода.

"В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура установила, что в июне 2021 года работники АО "Транснефть - Западная Сибирь" при проведении работ возле села Пикетное Марьяновского района Омской области допустили утечку нефтепродуктов из трубопроводов. Это привело к загрязнению участка сельхозугодий площадью 800 кв. метров. Уровень загрязнения по результатам исследования почвы оценивается как очень высокий.