Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в пермском университете вылетел в Москву

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, вылетел в Москву.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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Об этом передает корреспондент ТАСС.

Самолет вылетел в 10:23 мск, на его борту находятся специальные медицинские модули.

В полете пациентов будут сопровождать медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.

В медицинских службах ТАСС уточнили, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Всех пострадавших доставят в федеральные медицинские центры.

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми вылетели в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии. В полете их сопровождают специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России. По прилете пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные центры Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова", - сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, еще 12 раненых получают стационарное лечение в медицинских организациях Перми, некоторым пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в Перми находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко", - заключил помощник главы Минздрава.