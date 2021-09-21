{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Пермском государственном университете
Обновлено 

Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в пермском университете вылетел в Москву

Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии
© Максим Григорьев/ТАСС

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, вылетел в Москву.

На эту тему
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом передает корреспондент ТАСС.

Самолет вылетел в 10:23 мск, на его борту находятся специальные медицинские модули. 

В полете пациентов будут сопровождать медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.

В медицинских службах ТАСС уточнили, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. 

Всех пострадавших доставят в федеральные медицинские центры. 

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми вылетели в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии. В полете их сопровождают специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России. По прилете пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные центры Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова", - сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, еще 12 раненых получают стационарное лечение в медицинских организациях Перми, некоторым пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в Перми находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко", - заключил помощник главы Минздрава.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Подозреваемый в хищениях глава района Якутии подал в отставку
Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов подозревается в растрате около 12 млн рублей
Читать полностью