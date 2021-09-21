Лава разрушила более 150 домов на острове Пальма

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Потоки лавы из извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) уже разрушили более 150 домов. Об этом сообщил во вторник председатель совета острова Мариано Сапата.

"Исчезли более 150 домов", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, пока власти не планируют дополнительно эвакуировать жителей Пальмы.

В ночь на вторник на Пальме были зафиксированы еще четыре землетрясения небольшой магнитуды. Ранее из-за появления нового потока лавы была проведена эвакуация в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. В результате общее число людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за извержения, достигло около 6 тыс. По данным агентства EFE, лава покрывает свыше 100 га земли.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов.

Пока никто не пострадал. Все канарские аэропорты в настоящий момент работают в штатном режиме. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.