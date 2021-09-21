Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой под Ростовом выросло до трех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Ростовской области выросло до трех, один из пострадавших умер в больнице, сообщила администрация города Новошахтинска на своей официальной странице в Instagram.

Ранее во вторник в МВД сообщили о столкновении микроавтобуса и фуры в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего погибли два человека и трое пострадали. Предварительно, водитель фуры был пьян, всего в микроавтобусе находились 17 человек.

"Двое пассажиров погибли на месте. Четверых пострадавших спасатели передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации. Позднее еще один пострадавший умер в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии, 11 пассажиров и водители микроавтобуса в настоящий момент размещены в общежитии АО "Корпорация "Глория Джинс" на территории города, их заберет другой транспорт, они обеспечены всем необходимым.